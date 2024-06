Résultat des européennes à Bénouville : l'élection 2024 en direct

13:23 - Comment la composition démographique de Bénouville façonne les résultats électoraux ?

Quel impact auront les habitants de Bénouville sur le résultat des élections européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 27% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,86%. En outre, le taux de ménages propriétaires (77,15%) met en exergue l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (92,17%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 864 votants. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (11,19%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,40%) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Bénouville mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,98% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.