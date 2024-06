En direct

19:28 - Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Après le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes sondagières. Mais on se souvient que Glucksmann s'était arrogé 7,94% à Saint-Aubin-d'Arquenay, contre 23,81% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu malgré sa performance lors des élections législatives, en 2022. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement à Saint-Aubin-d'Arquenay, le binôme Nupes avait en effet réuni 29,8% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Saint-Aubin-d'Arquenay pour la liste Rassemblement national ? Si dans tout le pays, les sondeurs prévoient une progression du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait virtuellement Bardella à près de 30% dans la commune), on remarque néanmoins que le mouvement n'a pour l'instant enregistré que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les élections européennes C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Aubin-d'Arquenay lors du premier tour de la présidentielle, avec 35,04%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 21,11%. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 36,18% contre 63,82%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Saint-Aubin-d'Arquenay quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 19,43% au premier tour, contre 40,40% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au deuxième round, c'est encore un binôme La République en Marche qui va glaner le plus de votes, avec 58,15% sur l'unique circonscription couvrant Saint-Aubin-d'Arquenay.

12:45 - À Saint-Aubin-d'Arquenay, Nathalie Loiseau devant les autres lors des européennes 2019 Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas réussi à convaincre il y a cinq ans, la liste Bardella terminant à la deuxième place à 19,27% aux élections du Parlement européen. La liste de Nathalie Loiseau confisquait la première place avec 23,81%.

11:45 - Saint-Aubin-d'Arquenay : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment la population de Saint-Aubin-d'Arquenay peut-elle influencer les résultats des européennes ? La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des directives européennes en matière d'éducation et de santé. Dans la localité, 21,21% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 4,72% sont des personnes âgées. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (5,73%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 465 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (11,9%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,45%) indiquent les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Le pourcentage d'étudiants, de 8,08% à Saint-Aubin-d'Arquenay, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - À Saint-Aubin-d'Arquenay, quelle participation aux européennes ? Au fil des précédentes consultations politiques, les 1 140 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, durant les élections européennes, parmi les 450 personnes en âge de voter à Saint-Aubin-d'Arquenay, 56,6% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 54,25% il y a 10 ans. Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Saint-Aubin-d'Arquenay, 61,23% des électeurs avaient voté.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Aubin-d'Arquenay pour les élections européennes L'un des critères importants du scrutin européen sera le niveau d'abstention à Saint-Aubin-d'Arquenay. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 83,87% des votants de la ville. Le taux de participation était de 83,04% au premier tour, soit 700 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,96% au premier tour. Au deuxième tour, 52,01% des citoyens se sont déplacés. La baisse du pouvoir d'achat serait en mesure de faire augmenter la participation à Saint-Aubin-d'Arquenay (14970).