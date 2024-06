Résultat des européennes à Colleville-Montgomery : l'élection 2024 en direct

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Colleville-Montgomery : ce qu'il faut retenir

Quel portrait faire de Colleville-Montgomery, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 2 537 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 153 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 429 foyers fiscaux. Dans la commune, 17,09 % des résidents sont des enfants, et 8,48 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 41,3% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 9,86%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2641,97 € par mois. À Colleville-Montgomery, les enjeux locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, rejoignent ceux de l'Europe.