Résultat des européennes à Blodelsheim : l'élection 2024 en direct

13:24 - Blodelsheim : quand les données démographiques façonnent les urnes

Quelle influence les électeurs de Blodelsheim exercent-ils sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 88 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,01%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (10,34%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 623 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,51%) et le nombre de résidences HLM (1,78% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Blodelsheim mettent en relief une diversité de qualifications, avec 23,45% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.