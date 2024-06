Résultat des européennes à Boisseron : l'élection 2024 en direct

13:24 - Analyse socio-économique de Boisseron : perspectives électorales

Quel portrait faire de Boisseron, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 918 logements pour 2 153 habitants, la densité de la commune est de 255 hab/km². Ses 219 entreprises démontrent une économie florissante. Dans la commune, 21,06 % des résidents sont des enfants, et 24,33 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 29,8% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,33%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2597,87 € par mois. À Boisseron, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs européens.