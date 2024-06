Résultat des européennes à Bonnes : l'élection 2024 en direct

13:28 - Élections européennes à Bonnes : un éclairage démographique

Les données démographiques et socio-économiques de Bonnes révèlent des tendances claires qui pourraient influencer les résultats des élections européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,22%. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (78,79%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 734 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (4,82%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,76%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Bonnes mettent en avant une diversité de qualifications, avec 25,86% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.