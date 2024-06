Résultat des européennes à Lavoux : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national à Lavoux lors des européennes ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points de plus pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Lavoux semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote sur place. Une exception à confirmer.

15:02 - Avantage Hayer à Lavoux ? Avec 20,19%, c'est un score trop serré qu'avait enregistré Marine Le Pen à Lavoux au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La cheffe du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 29,95% et 25,34% des voix. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 35,51% contre 64,49%. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 18,46%, alors que les candidats Nupes cumuleront 32,78% des voix. Le RN restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Lavoux Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas réussi à convaincre à l'époque, la liste de Bardella finissant deuxième à 20,89% aux élections du Parlement européen. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait terminé première avec 22,11%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Lavoux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Lavoux montrent des tendances claires qui pourraient se répercuter sur le résultat des européennes. Le pourcentage de chômeurs à 3,43% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec 48,66% de population active et une densité de population de 77 hab/km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (9,66%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 498 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,76%) et le nombre de résidences HLM (2,07% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Lavoux mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 18,74% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Lavoux : quel était le pourcentage de participation aux précédentes élections européennes ? Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures. Au cours des scrutins européens passés, les 1 197 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, au moment des européennes, sur les 523 personnes en âge de voter à Lavoux, 41,1% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 58,58% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Participation à Lavoux : quelles perspectives pour les européennes ? À Lavoux, l'une des clés des européennes sera la participation. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 79,89% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux de participation de 84,9% au premier tour, soit 759 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 55,46% au premier tour et seulement 54,62% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Lavoux ? Les études montrent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ?