Résultat des européennes à Jardres : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Quelques résultats à retenir C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Jardres lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,49%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 23,96%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 40,62% contre 59,38%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Jardres un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 21,44% au premier tour, contre 27,66% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il en ira de même au second tour, qui verra également le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finir gagnant.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes à Jardres Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 106 votants de Jardres avaient été séduits par la liste RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, enregistrait ainsi 21,07% des votes face à Nathalie Loiseau à 20,28% et Yannick Jadot à 16,1%.

11:45 - Jardres : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Comment les habitants de Jardres peuvent-ils peser sur les résultats des européennes ? Avec un taux de chômage de 6,46% et une densité de population de 60 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (90,58%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 516 votants sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,48%) et le nombre de résidences HLM (1,43% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Jardres mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 21,47% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Jardres : retour sur la participation aux dernières européennes Au cours des dernières années, les 1 290 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Lors des précédentes élections européennes, 537 personnes aptes à voter à Jardres avaient pris part au scrutin (soit 56,05%), contre un taux de participation de 46,8% il y a dix ans. L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type de scrutin. A l'échelle nationale, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Jardres, 69,01% des électeurs avaient voté.

09:30 - C'est l'heure de voter à Jardres : la participation au cœur des préoccupations Le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter un critère essentiel du scrutin européen 2024 à Jardres. La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences sur les tarifs du quotidien seraient notamment en mesure de renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Jardres. Pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 17,67% au niveau de la commune, contre un taux d'abstention de 21,54% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.