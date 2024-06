Résultat des européennes à Brenouille : l'élection 2024 en direct

En direct

13:24 - Brenouille : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la commune de Brenouille, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections européennes ? La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 35% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 21,91% de plus de 60 ans. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 682 euros/an souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 734 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (9,02%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,88%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Brenouille mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 25,44% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Taux d'abstention lors des élections européennes à Brenouille : ce qu'il faut savoir Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Sur tout le territoire français, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Brenouille, 71,53% des électeurs avaient voté. L'observation des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité. Au moment des européennes de 2019, le taux de participation s'élevait à 47,36% des électeurs de Brenouille (Oise). La participation était de 38,99% en 2014.

09:30 - Participation à Brenouille : les leçons des précédentes élections L'abstention sera l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Brenouille. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 28,01% au niveau de la commune, contre une abstention de 28,19% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,13% au premier tour et seulement 57,45% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Brenouille ? Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ?