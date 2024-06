En direct

19:34 - Quel résultat pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces élections européennes ? Après le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes sondagières. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann avait obtenu 2,77% aux Ageux, contre 15,94% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé malgré sa percée lors des élections législatives. La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des législatives aux Ageux, le binôme Nupes avait en effet glané 18,67% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base aux Ageux, entre les 15,94% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,04% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 12,78% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres aux Ageux avant les européennes Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera déterminant pour cette élection européenne, localement. Aux Ageux, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 38,11% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 37,63% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que dessinent les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage RN aux Ageux ? Se retourner sur le plus récent scrutin apparait comme une évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient offert un beau score pour le Rassemblement national aux Ageux. Le parti avait obtenu une place en tête dans la cité avec 35,14% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Les Républicains sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,63% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,04% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,43%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 59,97%, devant Emmanuel Macron à 40,03%.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes aux Ageux il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, aux Ageux, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, avait battu les autres listes, glanant 38,11% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 15,94% et Yannick Jadot à 9,93%. Ce sont alors 165 votants qui l'avaient choisie dans la cité.

11:45 - Les Ageux : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Comment les électeurs des Ageux peuvent-ils influencer le résultat des européennes ? Avec un taux de chômage de 7,05% et une densité de population de 229 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (16,17%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 416 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (4,23%) et le nombre de résidences HLM (2,63% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction aux Ageux mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,61% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Abstention aux élections européennes aux Ageux : un aperçu détaillé Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17h. Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des élections précédentes ? Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, sur les 450 personnes en âge de voter aux Ageux, 49,04% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 57,74% pour les européennes de 2014.

09:30 - Abstention aux Ageux : les leçons des précédentes élections L'un des critères principaux de ce scrutin européen sera indéniablement le niveau d'abstention aux Ageux. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 27,33% des votants de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 25,69% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,49% au premier tour et seulement 59,96% au second tour. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des Français serait notamment capable d'impacter les décisions que prendront les habitants des Ageux (60700).