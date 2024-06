Résultat des européennes à Bullion : l'élection 2024 en direct

13:25 - Bullion : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans la commune de Bullion, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 92 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,47%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux élevé de cadres, représentant 40,91%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,52%) met en lumière des besoins de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,38%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,99% à Bullion, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'éducation et au logement étudiant.