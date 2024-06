En direct

19:23 - Sur qui vont converger les voix de la Nupes à Bonnelles ? Après le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais Le candidat de gauche s'était arrogé 7,27% à Bonnelles, contre 27,81% pour la liste LREM lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Bonnelles, le binôme Nupes avait en effet accumulé 26,95% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Bonnelles, entre les 27,81% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 33,44% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 36,47% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Que vont trancher les habitants de Bonnelles ? Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Bonnelles. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. De quoi prédire près de 20% dans la ville cette fois ?

15:02 - Des indicateurs clés en 2022 pour le scrutin La ville de Bonnelles avait opté pour Marine Le Pen à 15,02% lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la représentante du Rassemblement national avec 33,44% et 19,31% des suffrages. Le deuxième tour ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron s'imposant avec 70,26% contre 29,74% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui récoltera 11,27%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) cumuleront 36,47% des voix. La situation restera la même au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - En 2019, un précédent très instructif Qui avait gagné les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler évident au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Grand favori des sondages, Jordan Bardella était deux fois battu aux européennes localement. Le candidat arrivait troisième, avec 13,58%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 27,81% et Yannick Jadot avec 18,61%.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Bonnelles La démographie et la situation socio-économique de Bonnelles déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 177 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 6,28%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 33,53%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,93% et d'une population étrangère de 9,45% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (44,54%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Bonnelles, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Bonnelles : facteurs et implications Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes représentait 49,9%. Au fil des dernières années, les 2 172 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Lors des dernières élections européennes, parmi les 953 personnes en âge de voter à Bonnelles, 36,38% étaient restées chez elles, contre une abstention de 47,73% lors des européennes de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Bonnelles : quel sera le taux d'abstention ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Bonnelles ? Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 56,8% au premier tour et seulement 56,54% au deuxième tour. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 78,31% dans la ville, à comparer avec un taux de participation de 81,85% au premier tour, soit 1 267 personnes. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.