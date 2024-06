Résultat des européennes à Cernay-la-Ville : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Cernay-la-Ville Marine Le Pen n'arrivait même pas dans les deux premiers dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'arrogeant que 14,18% contre 36,6% pour Emmanuel Macron et 15,22% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second tour ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron l'emportant avec 70,44% contre 29,56% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 10,8%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtiendront 38,92% des voix. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le mouvement restant fantomatique localement.

12:45 - En 2019, une élection pleine d'enseignements Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella avait trouvé plus fort que lui aux élections européennes dans la commune. La tête de liste RN terminait troisième, avec 11,59%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 30,03% et Yannick Jadot avec 18,72%.

11:45 - Cernay-la-Ville : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans la ville de Cernay-la-Ville, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 163 habitants par km² et 44,89% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le taux de chômage à 6,05% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 35,59%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,39%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,52%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (57,12%), témoigne d'une population instruite à Cernay-la-Ville, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - À Cernay-la-Ville, quelle participation aux européennes ? Au fil des rendez-vous électoraux antérieurs, les 1 580 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 35,34% des inscrits sur les listes électorales de Cernay-la-Ville. L'abstention était de 37,64% il y a 10 ans. Y aura-t-il une progression de l'abstention des Français aux européennes, à l'image du record de 59,4% constaté en 2009 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Abstention à Cernay-la-Ville : les leçons des précédentes élections Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Cernay-la-Ville ? Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 34,76% au premier tour et seulement 37,11% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Cernay-la-Ville pour les élections européennes ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 11,96% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 16,91% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.