Résultat des européennes à Burnhaupt-le-Bas : l'élection 2024 en direct

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Burnhaupt-le-Bas, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 840 logements pour 1 928 habitants, la densité de la ville est de 157 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 112 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 044 foyers fiscaux. Dans la commune, 18,57 % des résidents sont des enfants, et 20,54 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,2% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 45,31% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1096,54 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Burnhaupt-le-Bas manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en transition.

Choisir les futurs députés européens n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures. Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 49,42% des électeurs de Burnhaupt-le-Bas (Haut-Rhin) s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 38,43% il y a 10 ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Burnhaupt-le-Bas : la participation au cœur des préoccupations

La participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 à Burnhaupt-le-Bas. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,98% au premier tour et seulement 61,26% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Burnhaupt-le-Bas ? Au second tour de la dernière présidentielle, 21,84% des électeurs habilités dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 22,53% au premier tour. En comparaison, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.