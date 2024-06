Résultat des européennes à Bernwiller : l'élection 2024 en direct

17:21 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives

Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un puissant démarrage pour le RN à Bernwiller. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la localité avec 26,17% en moyenne au premier round avant un formidable 45,73% au 2e. Le RN s'était placé devant les prétendants Ensemble ! (Majorité présidentielle) (23,19%) et Les Républicains (17,66%) au premier tour puis encore Les Républicains (51,66%) au second (Bernwiller étant coupée en 2 circonscriptions). Lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 32,01% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 29,1% et Éric Zemmour avec 8,07%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 52,09% devant Marine Le Pen (47,91%).