Résultat des européennes à Cabrières-d'Avignon : l'élection 2024 en direct

13:27 - Élections européennes à Cabrières-d'Avignon : un éclairage démographique

La composition démographique et la situation socio-économique de Cabrières-d'Avignon déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un pourcentage de 28% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,27%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (65,59%) met en exergue le poids des problématiques relatives au logement et à l'urbanisation. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (31,7%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 835 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (18,32%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,72%) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 21,05%, comme à Cabrières-d'Avignon, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.