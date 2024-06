Résultat des européennes à Lagnes : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Lagnes ? A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national lors des européennes 2024 sera très analysé. Les sondeurs annoncent une liste Jordan Bardella à environ 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score de 2019. Théoriquement, cette dynamique doit l'amener à 31% à Lagnes, soit dix points de plus également que ses 21,17% au niveau local. Mais Lagnes n'est pas la France et on note que le parti n'a en fait gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait tempérer les projections les plus précipitées.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Lagnes avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,04%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 27,47% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 45,28% contre 54,72%. Le RN ne convainquait pas plus à Lagnes quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 18,45% au premier tour, contre 29,42% pour le binôme LREM. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui glanera le plus de suffrages, avec 57,16% sur l'unique circonscription recouvrant Lagnes.

12:45 - En 2019, des élections très instructives Les résultats de ce dimanche vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Avec un résultat de 21,17%, Jordan Bardella avait été distancé à l'occasion des européennes il y a cinq ans par la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 24,69% des suffrages exprimés.

11:45 - Lagnes : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux À Lagnes, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les élections européennes. Avec une densité de population de 95 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 11,99%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (22,71%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 789 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,61%) et le nombre de résidences HLM (0,13% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Lagnes mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,47% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - À Lagnes, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? L'étude des résultats des précédentes élections est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette ville. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 39,42% des votants de Lagnes (Vaucluse), contre une abstention de 48,72% pour le scrutin de 2014. Y aura-t-il une augmentation de l'abstention des électeurs français aux européennes, à l'image du record de 59,4% observé en 2009 ? A l'échelle nationale, le plus haut taux d'abstention a été observé au moment du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Lagnes, 62,04% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Lagnes : l'abstention en question L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement la participation à Lagnes. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 81,37% au sein de la commune. La participation était de 81,87% au premier tour, c'est-à-dire 1 111 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, moins qu'en 2017. La guerre entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses retombées sur les tarifs des matières premières seraient par exemple capables de pousser les citoyens de Lagnes (84800) à s'intéresser plus fortement du scrutin.