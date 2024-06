Résultat des européennes à Camblain-Châtelain : l'élection 2024 en direct

13:28 - Camblain-Châtelain : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Camblain-Châtelain contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 15,16% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec 43,1% de population active et une densité de population de 178 habitants par km², ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (77,92%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 586 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,32%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,13%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Camblain-Châtelain mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,75% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.