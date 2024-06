En direct

19:13 - À Calonne-Ricouart, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 convoité En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait obtenu 3,24% à Calonne-Ricouart, contre 9,28% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui est déjà morte. Au cours du premier tour des élections du Parlement à Calonne-Ricouart, le binôme Nupes avait en effet accumulé 16,69% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Calonne-Ricouart, entre les 9,28% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 15,48% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 12,98% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Calonne-Ricouart, un favori aux européennes ? Les intentions de vote dessinent un RN à environ 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score des dernières élections européennes. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit l'amener à 63% à Calonne-Ricouart, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a pour l'instant gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à Calonne-Ricouart ? Les élections les plus proches, les législatives, avaient offert un beau démarrage pour le Rassemblement national à Calonne-Ricouart. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la ville avec 50,45% au premier round et surtout 68,51% au 2e (Calonne-Ricouart ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 56,26% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 15,48% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,88%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 74,33%, devant Emmanuel Macron à 25,67%.

12:45 - À Calonne-Ricouart, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes 2019 Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait toujours comme avisé au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le résultat de la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Calonne-Ricouart, avec 53,94%. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 9,28% et Manon Aubry à 8,75%.

11:45 - Calonne-Ricouart aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Calonne-Ricouart, les élections sont en cours. Dotée de 2 585 logements pour 5 463 habitants, la densité de la commune est de 1188 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 158 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 293 foyers fiscaux. Dans la ville, 36 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,35 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 20,5% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1902,04 € par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 22,86%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À Calonne-Ricouart, les intérêts locaux, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Abstention aux élections européennes à Calonne-Ricouart : un aperçu détaillé Au fil des précédentes élections, les 5 492 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 51,15% dans la commune de Calonne-Ricouart. L'abstention était de 62,96% en 2014. Assisterons-nous à une augmentation de l'abstention des électeurs français aux européennes, similaire au record établi à 59,37% en 2009 ? Sur tout le territoire français, le record d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,72%. À Calonne-Ricouart, 67,45% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Les européennes commencent à Calonne-Ricouart : l'abstention en question Le taux de participation constituera l'un des facteurs importants du scrutin européen 2024 à Calonne-Ricouart. Le conflit armé entre la Palestine et Israël est notamment susceptible de renforcer l'engagement civique des électeurs de Calonne-Ricouart . Lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 31,88% au niveau de la ville. L'abstention était de 29,69% au second tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 63,17% au premier tour. Au deuxième tour, 64,11% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Calonne-Ricouart ?