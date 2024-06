Résultat des européennes à Cauchy-à-la-Tour : l'élection 2024 en direct

11:45 - Le poids démographique et économique de Cauchy-à-la-Tour aux élections européennes

Quel portrait faire de Cauchy-à-la-Tour, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 1 255 logements pour 2 702 habitants, la densité de la commune est de 927 habitants par km². L'existence de 98 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la localité, 34 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 25,41 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 25,26% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 988 euros par an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 17,85%, révélant une situation économique mitigée. Cauchy-à-la-Tour incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en constante évolution.