Résultat des européennes à Campénéac : l'élection 2024 en direct

13:26 - Campénéac : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

À Campénéac, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,93%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (74,16%) met en avant l'importance des enjeux liés au logement et à l'urbanisation. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (75,43%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 762 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,17%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,00%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Campénéac mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,18% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.