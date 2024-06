Résultat des européennes à Champdieu : l'élection 2024 en direct

13:25 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Champdieu

Dans la commune de Champdieu, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des européennes. Dans la commune, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,81% de plus de 75 ans. La pyramide des âges peut agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (19,04%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 745 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,84%) et le nombre de résidences HLM (6,88% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Champdieu mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,2% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.