Résultat des européennes à Châtillon-le-Duc : l'élection 2024 en direct

13:24 - Dynamique électorale à Châtillon-le-Duc : une analyse socio-démographique

Les données démographiques et socio-économiques de Châtillon-le-Duc mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'influer sur les résultats des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,0%. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 29,11%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,89%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (40,0%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Châtillon-le-Duc, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et de coopération internationale.