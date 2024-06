Résultat des européennes à Collobrières : l'élection 2024 en direct

13:26 - Collobrières : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans la commune de Collobrières, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 17 habitants/km² et un taux de chômage de 13,88%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (55,92%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 786 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,22% et d'une population immigrée de 10,40% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un pourcentage de résidences secondaires de 25,58%, comme à Collobrières, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.