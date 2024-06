En direct

19:14 - Les 13,92% de la coalition de gauche convoités En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait atteint 4,33% à Gonfaron, contre 15,14% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer aujourd'hui selon les enquêtes sondagières. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré son excellent résultat lors des législatives, en 2022. Au cours du premier tour des législatives à Gonfaron, le binôme Nupes avait en effet réuni 13,92% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Gonfaron, entre les 15,14% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 18,59% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,84% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Gonfaron à l'issue des européennes ? Le résultat du RN sera une des clés pour ces élections européennes 2024 localement. Les intentions de vote prédisent un Jordan Bardella à environ 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son résultat des européennes 2019. Théoriquement, cette tendance devrait l'amener à 47% à Gonfaron, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois au niveau local. Mais Gonfaron n'est pas la France et on note que le RN n'a pour l'instant enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Situation favorable au RN à Gonfaron ? Le verdict du test démocratique le plus récent apparait comme un élément instructif au moment du rendez-vous politique du jour. Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient offert un joli démarrage pour le Rassemblement national à Gonfaron. Le parti s'était élevé en tête dans la cité avec 35,41% au premier tour avant un formidable 63,88% au deuxième, lui garantissant d'être tout en haut à l'échelle municipale (Gonfaron n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,17% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,59% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,73%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 64,53%, devant Emmanuel Macron à 35,47%.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Gonfaron en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait fini première des européennes à l'époque. Ladite liste avait enregistré 37,06% des suffrages, soit 573 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 15,14% et François-Xavier Bellamy à 7,37%.

11:45 - Gonfaron et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Au cœur de la campagne électorale européenne, Gonfaron est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 4 342 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 367 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (30,05 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Avec 164 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 5,74%, Gonfaron se classe comme un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,55%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2060,66 € par mois. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Gonfaron contribue à façonner l'avenir européen.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Gonfaron ? Assisterons-nous à une hausse de la participation des citoyens français aux européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%. L'étude des scrutins européens précédents est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, 49,43% des électeurs de Gonfaron (Var) avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 42,17% lors des européennes de 2014.

09:30 - Election à Gonfaron : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Gonfaron, le niveau d'abstention sera indiscutablement l'un des critères clés des élections européennes 2024. Les jeunes expriment la plupart du temps un désintérêt pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 3 544 personnes en âge de voter au sein de la commune, 24,29% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 23,65% au second tour. En comparaison, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,89% au premier tour. Au second tour, 51,55% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Gonfaron ?