En direct

19:14 - Qui va prendre avantage des 19,1% de la Nupes à Pignans ? Outre le score du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se souvient que Le candidat de gauche s'était élevé à 3,15% à Pignans, contre 14,73% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. Lors du premier tour des législatives à Pignans, le binôme Nupes avait en effet obtenu 19,1% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella à Pignans ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Indicateur clé pour ce dimanche : Pignans fait partie des rares communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 37,53% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 35,81% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les votants de Pignans penchaient pour Le Pen à la présidentielle Le résultat du plus récent scrutin semble un précédent intéressant au moment de l'élection du jour. Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné un beau score pour le RN à Pignans. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la localité avec 32,80% au 1er tour avant un formidable 60,96% au second, lui assurant d'être au sommet à l'échelon municipal (Pignans n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,81% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,87% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,56%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 62,93%, devant Emmanuel Macron à 37,07%.

12:45 - À Pignans, Jordan Bardella en tête en 2019 Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore indispensable au moment du scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste RN, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Pignans, à 37,53%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 14,73% et François-Xavier Bellamy à 7,67%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Pignans Comment la population de Pignans peut-elle influencer les résultats des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 11,9% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 111 habitants par km² et 42,17% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (27,23%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 590 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (14,01%) et le nombre de résidences HLM (0,91% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Pignans mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,12% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à Pignans Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de rendez-vous électoral. Sur l'ensemble du territoire, le record d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Pignans, 60,95% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment votent généralement les citoyens de cette localité ? Au moment des élections européennes de 2019, 48,36% des personnes en capacité de participer à une élection à Pignans avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 53,8% en 2014.

09:30 - Participation à Pignans : quelles perspectives pour les élections européennes ? La participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues des européennes à Pignans. Le conflit militaire russo-ukrainien et son impact sur les prix du quotidien sont par exemple susceptibles de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Pignans. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 74,73% au sein de la ville, à comparer avec un taux de participation de 73,93% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 450 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.