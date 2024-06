Résultat des européennes à Combloux : l'élection 2024 en direct

13:23 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Combloux

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Combloux façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 3,31% et une densité de population de 120 habitants/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (25,51%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 842 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,33%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (22,46%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 70,65%, comme à Combloux, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.