Résultat des européennes à Compreignac : l'élection 2024 en direct

Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Compreignac

Les données démographiques et socio-économiques de Compreignac révèlent des tendances évidentes qui pourraient impacter le résultat des élections européennes. Dans la localité, 20,03% des résidents sont des enfants, et 23,89% de 60 ans et plus. La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (76,04%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 729 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,75%) révèle des besoins de suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,66%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Compreignac mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,0% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.