En direct

19:27 - Quels sont les scénarios de reports du vote Nupes à Bonnac-la-Côte ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Bonnac-la-Côte, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,51% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, ce dernier avait atteint 7,29% à Bonnac-la-Côte, contre 15,86% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce soir...

17:08 - Le Rassemblement national à Bonnac-la-Côte, un favori aux européennes ? Au niveau local, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella aux européennes 2024 sera très observé. Si dans tout le pays, les sondages prévoient une progression moyenne du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait virtuellement Bardella à environ 40% dans la commune), on remarque néanmoins que le mouvement n'a pour l'instant enregistré que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les votants de Bonnac-la-Côte penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un beau résultat pour le Rassemblement national à Bonnac-la-Côte. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la commune avec 28,79% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket LFI-PS-PC-EELV sur la circonscription du lieu. Il a même fait un résultat plus élevé aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République précédente. La candidate avait rassemblé 28,65% au premier tour et 48,69% au 2e dans la ville.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Bonnac-la-Côte Les résultats de ce dimanche soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 186 électeurs de Bonnac-la-Côte avaient été séduits par l'extrême droite à l'époque, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait glané ainsi 26,57% des votes contre Nathalie Loiseau à 15,86% et Yannick Jadot à 14%.

11:45 - Élections européennes à Bonnac-la-Côte : un éclairage démographique Dans la commune de Bonnac-la-Côte, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des européennes. Avec une densité de population de 65 habitants par km² et un taux de chômage de 8,09%, les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (83,18%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 744 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (6,95%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (4,66%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Bonnac-la-Côte mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,75% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Perspectives de l'abstention lors des européennes à Bonnac-la-Côte Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures. Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des précédentes élections. Pendant les européennes de 2019, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 43,96% au niveau de Bonnac-la-Côte (Haute-Vienne), à comparer avec une abstention de 49,25% en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Bonnac-la-Côte : l'abstention en question L'une des clés des européennes sera indiscutablement l'ampleur de la participation à Bonnac-la-Côte. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 85,12% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 82,16% au second tour, ce qui représentait 1 133 personnes. Pour comparer, dans la localité, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,68% au premier tour et seulement 50,94% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Bonnac-la-Côte ? La perte de pouvoir d'achat serait capable de ramener les citoyens de Bonnac-la-Côte dans les bureaux de vote.