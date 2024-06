Résultat des européennes à Coteaux-sur-Loire : l'élection 2024 en direct

13:25 - Coteaux-sur-Loire et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux

Comment la population de Coteaux-sur-Loire peut-elle influencer le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 29% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,16%. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (22,58%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 761 votants sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,60%) et le nombre de résidences HLM (7,56% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Coteaux-sur-Loire mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 32,37% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.