Résultat des européennes à Cuiseaux : l'élection 2024 en direct

En direct

13:26 - Démographie et politique à Cuiseaux, un lien étroit Quel portrait faire de Cuiseaux, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 990 logements pour 1 837 habitants, la densité de la commune est de 87 habitants/km². Avec 97 entreprises, Cuiseaux permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (73,94 %) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,42% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 34,92% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 756,54 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Cuiseaux s'inscrit dans l'histoire européenne.

10:30 - Cuiseaux : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes européennes ? L'étude des résultats des dernières consultations politiques permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Au moment des européennes 2019, le pourcentage de participation atteignait 50,36% des inscrits sur les listes électorales de Cuiseaux. Le taux de participation était de 41,94% en 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,1%.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Cuiseaux ? À Cuiseaux, l'un des facteurs principaux des européennes sera à n'en pas douter le niveau de participation. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,23% au premier tour et seulement 55,63% au second tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 26,27% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 24,85% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.