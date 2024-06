Résultat des européennes à Cusy : l'élection 2024 en direct

13:26 - Tendances démographiques et électorales à Cusy : ce qu'il faut savoir

Quel portrait faire de Cusy, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 849 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 159 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la localité, 33 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 21,43 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 33,63% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 37,61% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1056,58 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Cusy, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.