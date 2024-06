Résultat des européennes à Dachstein : l'élection 2024 en direct

13:27 - Dachstein et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux

Comment les électeurs de Dachstein peuvent-ils influencer les résultats des européennes ? Avec un taux de chômage de 8,45% et une densité de population de 241 habitants/km², les questions liées au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (90,4%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 647 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,87%) met en lumière des besoins de soutien social, et le taux de salariés en CDD (4,85%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Dachstein mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,89% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.