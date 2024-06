Résultat des européennes à Domfront en Poiraie : l'élection 2024 en direct

09:30 - Les européennes débutent à Domfront en Poiraie : l'abstention en question

À Domfront en Poiraie, la participation sera l'une des clés de ces européennes. Au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 29,77% des votants de la ville, contre une abstention de 30,14% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,43% au premier tour et seulement 55,08% au second tour. La situation géopolitique actuelle et son impact en matière économique et énergétique seraient en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Domfront en Poiraie (61700).