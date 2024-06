Résultat des européennes à Elliant : l'élection 2024 en direct

09:30 - C'est le moment de voter à Elliant pour les européennes

L'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 sera à n'en pas douter la participation à Elliant. La guerre en Ukraine et son impact en matière économique et énergétique seraient par exemple capables de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des habitants d'Elliant (29370). Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 2 454 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 17,03% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 18,44% au second tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.