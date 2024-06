Résultat des européennes à Saint-Yvi : l'élection 2024 en direct

En direct

17:01 - Avantage Hayer à Saint-Yvi ? Ce sont Emmanuel Macron avec 30,96% et Jean-Luc Mélenchon avec 20,86% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de la présidentielle en 2022 à Saint-Yvi. Marine Le Pen ne s'arrogeait pour sa part que 20,6%. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 63,84% contre 36,16% pour Le Pen au second tour dans la localité. Au premier tour des législatives, Saint-Yvi, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé La République en Marche s'imposer avec 32,45%, alors que le RN sera distancé à 18,99%. Le mouvement sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Nathalie Loiseau en tête lors des dernières élections européennes à Saint-Yvi Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut encore sembler évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Yvi lors des dernières élections des députés européens, avec 20,11% des suffrages. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 17,21% dans la localité. Yannick Jadot finissait troisième, avec 16,07%.

11:45 - Saint-Yvi et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Yvi mettent en lumière des tendances claires susceptibles de peser sur le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 113 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 8,49%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 197 € par an souligne le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 295 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,99%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (9,13%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Yvi mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,55% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Abstention aux élections européennes à Saint-Yvi : les chiffres clés L'étude des consultations politiques passées permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité. En 2019, pendant les élections européennes, sur les 1 329 inscrits sur les listes électorales à Saint-Yvi, 44,21% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 60,19% il y a dix ans. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Saint-Yvi ? À Saint-Yvi, le niveau d'abstention constituera indéniablement l'un des critères essentiels de ces européennes 2024. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 2 457 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 19,41% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 18,07% au premier tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,61% au premier tour et seulement 46,46% au deuxième tour. Le conflit armé ukrainien et ses conséquences sur les tarifs du quotidien seraient susceptibles de faire augmenter la participation à Saint-Yvi.