Résultat des européennes à Ennery : l'élection 2024 en direct

13:23 - Ennery : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la ville d'Ennery, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections européennes. Dans la commune, 32% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 8,57% de 75 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des politiques européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2469,39 € par mois montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 823 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (9,49%) révèle des impératifs de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (4,11%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Ennery mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 23,15% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.