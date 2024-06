Résultat des européennes à Trémery : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Que vont choisir les électeurs de la Nupes à Trémery ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, s'était élevé à 4,62% à Trémery, contre 23,32% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux en 2024 selon les enquêtes d'opinion. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré son excellent score lors des dernières élections législatives, en 2022. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Trémery, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 14,97% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Trémery, entre les 23,32% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,54% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 14,47% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour la liste RN à Trémery lors des européennes ? La part des électeurs en faveur de Jordan Bardella sera un enjeu localement pour cette élection européenne. Les enquêtes d'opinion dessinent une liste Bardella à 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat des élections européennes 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique doit le pousser à 40% à Trémery, soit dix points de plus également que ses 30,25% au niveau local. Mais Trémery n'est pas la France et on note que le mouvement n'a en fait enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:02 - Avantage RN à Trémery ? L'élection du président de la République avait donné un flagrant avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Elle glanait 32,04% au premier tour, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 30,54% et 13,32% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,23% contre 51,77%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 23,1% des suffrages sur place, contre 24,87% pour le binôme Divers centre. Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 60,06%, contre 39,94% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche en 2019 à Trémery Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Trémery, à 30,25%, soit 144 voix dans la ville. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 23,32% et Yannick Jadot à 9,03%.

11:45 - Élections européennes à Trémery : un éclairage démographique Dans la ville de Trémery, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections européennes. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans le bourg, 14,55% des résidents sont des enfants, et 27,25% ont 60 ans et plus. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (92,49%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 398 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,50%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (6,46%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Trémery mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,81% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Trémery : analyse du pourcentage de participation aux précédentes européennes Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h. L'analyse des dernières élections permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, 493 personnes habilitées à participer à une élection à Trémery s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 52,11%). La participation était de 42,76% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Trémery La participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 à Trémery. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 43,74% au premier tour. Au deuxième tour, 43,08% des votants se sont déplacés. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 74,92% au niveau de la ville, contre une participation de 77,55% au second tour, c'est-à-dire 708 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.