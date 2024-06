Résultat des européennes à Eppeville : l'élection 2024 en direct

13:27 - Eppeville : élections européennes et dynamiques démographiques

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Eppeville, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 888 logements pour 1 742 habitants, la densité de la commune est de 371 hab par km². L'existence de 78 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 31 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,57 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 29,79% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 33,76% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 258,71 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. En conclusion, Eppeville incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.