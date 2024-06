En direct

19:14 - À Ham, quels reports de voix à gauche ce soir ? Après le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, avait glané 14,38% à Ham, contre 3,47% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Ham, le binôme Nupes avait en effet obtenu 18,21% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Le RN favori pour les européennes à Ham ? Le nombre de votes en faveur du RN sera le grand sujet au niveau local pour cette élection des députés européens 2024. À Ham, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 42,25% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 40,95% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que dessinent les sondages récents au niveau de la France, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les électeurs de Ham plutôt favorables à Marine Le Pen à la présidentielle Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné lieu à un très bon score pour le RN à Ham. Le parti s'était hissé en tête dans la commune avec 31,75% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 57,67% au deuxième, le propulsant tout en haut du paysage local. Le Parti avait laissé derrière les prétendants estampillés Les Républicains (24,71%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (18,75%) au premier tour puis encore LFI-PS-PC-EELV avec 42,33% au second sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 40,95% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,83% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,59%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 61,24%, devant Emmanuel Macron à 38,76%.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des européennes à Ham en 2019 ? Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait remporté les européennes il y a cinq ans. Le bulletin avait enregistré 42,25% des votes, contre Nathalie Loiseau à 14,38% et Manon Aubry à 7,92%.

11:45 - Ham : européennes et dynamiques démographiques Quelle influence les électeurs de Ham exercent-ils sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 23,6%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Un revenu moyen par foyer fiscal de 17 965 € par an peut être caractéristique de difficultés économiques locales. Le nombre de familles monoparentales (22,99%) met en évidence des impératifs de suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (16,24%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Ham mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 11,57% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Ham : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Au fil des élections passées, les 4 540 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les européennes de 2019, 1 516 personnes habilitées à participer à une élection à Ham s'étaient rendues aux urnes (soit 50,28%), contre une participation de 39,32% lors des européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type de scrutin. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de voter à Ham pour les élections européennes À Ham, l'une des grandes inconnues des européennes sera l'étendue de la participation. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,07% au premier tour et seulement 40,59% au second tour. Quelle sera la participation à Ham pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 69,41% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une participation de 68,35% au premier tour, soit 2 103 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.