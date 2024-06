Résultat des européennes à Ercé-près-Liffré : l'élection 2024 en direct

13:26 - Ercé-près-Liffré : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

Dans les rues d'Ercé-près-Liffré, les élections sont en cours. Dotée de 805 logements pour 1 987 habitants, la densité de la ville est de 111 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 74 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 962 foyers fiscaux. Dans la commune, 39 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 15,57 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 28,11% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 36,82% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 493,00 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Ercé-près-Liffré, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir partagé et florissant.