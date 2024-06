Résultat des européennes à Estillac : l'élection 2024 en direct

13:23 - Analyse socio-économique d'Estillac : perspectives électorales

Dans les rues d'Estillac, les élections sont en cours. Avec une population de 2 324 habitants répartis dans 1 093 logements, cette localité présente une densité de 246 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 230 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 322 foyers fiscaux. Dans la localité, 19,71 % des résidents sont des enfants, et 23,35 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 31,27% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,54%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2264,52 euros par mois. À Estillac, les problématiques locales, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.