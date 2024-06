Résultat des européennes à Aubiac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Sur qui vont converger les voix de la Nupes à Aubiac ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, puisqu'on attend le choix des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 23,77% des bulletins dans la commune. Un score à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,53% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,06% pour Yannick Jadot, 2,03% pour Fabien Roussel et 1,77% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait atteint 6% à Aubiac, contre 22,67% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : les 22,67% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,32% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,3% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs de droite à Aubiac ? Le poids des bulletins dans l'urne pour Jordan Bardella sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour cette élection européenne 2024. Si à l'échelle nationale, les sondages d'intentions de vote annoncent une évolution du RN à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui amènerait théoriquement Bardella tout proche des 40% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le mouvement n'a grappillé que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Avantage Rassemblement à Aubiac ? Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient abouti à un puissant score pour le RN à Aubiac. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la localité avec 33,40% au premier tour et surtout 51,86% au second (Aubiac ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même réalisé plus de voix aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République quelques mois plus tôt. La candidate avait rassemblé 27,85% au 1er tour et 49,71% au second dans la commune.

12:45 - À Aubiac, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Le résultat de ce 9 juin va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 120 électeurs d'Aubiac avaient choisi la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux européennes. La liste, déjà dirigée par Jordan Bardella, cumulait ainsi 26,67% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 22,67% et Yannick Jadot à 12,67%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Aubiac Dans la commune d'Aubiac, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,14% et une densité de population de 79 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (11,89%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 511 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,11%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,19%) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Aubiac mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 18,85% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Aubiac : analyse du taux d'abstention aux précédentes élections européennes Assisterons-nous à une augmentation de la participation des Français aux élections européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des élections précédentes. En 2019, durant les européennes, 489 personnes en âge de participer à une élection à Aubiac s'étaient rendues aux urnes (soit 55,32%), contre une participation de 52,57% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes débutent à Aubiac : l'abstention en question Le taux d'abstention constituera l'un des facteurs principaux de ce scrutin européen 2024 à Aubiac. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 54,3% au premier tour. Au second tour, 54,2% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Aubiac ? Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 943 personnes en âge de voter au sein de la commune, 82,08% étaient allées voter. Le taux de participation était de 85,79% au premier tour, soit 809 personnes. Pour rappel, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, moins qu'en 2017.