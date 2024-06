Résultat des européennes à Moirax : l'élection 2024 en direct

En direct

18:23 - Quel verdict pour le RN de Jordan Bardella à Moirax ? A l'échelle locale, le résultat de la liste Bardella aux européennes sera très instructif. À Moirax, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 27,69% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 25,15% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que laissent imaginer les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Les électeurs de Moirax plutôt pour Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Moirax avec 25,15% contre 26,52% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 46,69% contre 53,31%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Moirax par la suite, lors des élections législatives, avec 27,8% au premier tour, contre 33,22% pour le binôme Ensemble !. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va remporter le plus de voix, avec 51,09% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Moirax Le résultat de ce dimanche va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 162 habitants de Moirax passés par les urnes avaient préféré le parti lepéniste à l'époque, aux élections européennes. La liste Bardella enregistrait ainsi 27,69% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 21,37% et Yannick Jadot à 11,28%.

11:45 - Dynamique électorale à Moirax : une analyse socio-démographique Comment les habitants de Moirax peuvent-ils affecter le résultat des élections européennes ? Avec 47,18% de population active et une densité de population de 71 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 6,66% peut agir sur les espoirs des habitants en matière de politiques européennes sur l'emploi. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (12,5%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 591 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,11%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (3,59%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Moirax mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,73% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Analyse de l'abstention lors des dernières élections européennes à Moirax Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le taux d'abstention aux européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014. Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des élections précédentes. En 2019, à l'occasion des élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 36,43% des inscrits sur les listes électorales de Moirax, à comparer avec une abstention de 43,84% en 2014.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Moirax La participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces européennes à Moirax. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 62,61% au premier tour et seulement 59,85% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Moirax ? Pour le second tour de la dernière présidentielle, 85,84% des personnes en âge de voter dans la commune avaient participé à l'élection. La participation était de 87,62% au premier tour, soit 821 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle atteignait 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.