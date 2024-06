Résultat des européennes à Estissac : l'élection 2024 en direct

13:26 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Estissac

Quel impact auront les habitants d'Estissac sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 16,05% et une densité de population de 73 habitants/km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (76,72%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 683 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (16,89%) révèle des impératifs de soutien social, et le taux de salariés en CDD (7,63%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Estissac mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 37,8% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.