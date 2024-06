Résultat des européennes à Étel : l'élection 2024 en direct

13:24 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Étel

Quel portrait faire d'Étel, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 2 055 habitants répartis dans 2 096 logements, cette ville présente une densité de 1121 hab par km². Ses 160 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 594 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 18 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 48,71 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 44,51% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2322,07 euros par mois, la ville affiche un taux de chômage de 17,91%, annonçant une situation économique en demi-teinte. Pour résumer, Étel incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.