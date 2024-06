Résultat des européennes à Fleurines : l'élection 2024 en direct

13:25 - L'avenir européen se décide aussi à Fleurines

Comment les habitants de Fleurines peuvent-ils impacter le résultat des européennes ? Dans la commune, 20,77% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 5,64% ont 75 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 31,64%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,71%) met en lumière des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (5,66%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (42,78%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Fleurines, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.