Résultat des européennes à Fouilloy : l'élection 2024 en direct

13:27 - Fouilloy : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

La composition démographique et socio-économique de Fouilloy façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 323 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,52%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (18,18%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 578 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (12,7%) et le nombre de résidences HLM (10,45% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Fouilloy mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 38,38% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.