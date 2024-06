Résultat des européennes à Frignicourt : l'élection 2024 en direct

13:26 - Élections européennes à Frignicourt : un éclairage démographique

La structure démographique et socio-économique de Frignicourt façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des européennes. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 13,88% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 10,69% de 75 ans et plus. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (81,47%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 670 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,91%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,23%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Frignicourt mettent en avant une diversité de qualifications, avec 37,59% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.