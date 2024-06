En direct

19:09 - Quel verdict pour Glucksmann à gauche au terme de ces européennes ? La Nupes ayant explosé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 13,19% des voix dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 4,97% à Vitry-le-François, contre 16,63% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Vitry-le-François lors des européennes ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera observé au prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. À Vitry-le-François, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 39,56% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 36,53% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages récents à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Vitry-le-François ? Marine Le Pen avait marqué des points à Vitry-le-François lors de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 36,53% des électeurs dès le premier tour. Au second tour, c'est également la leader du Rassemblement national qui gagnait avec 54,69%, devant Emmanuel Macron à 45,31%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 21,97% des votes sur place, contre 49,41% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 68,88%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Vitry-le-François Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 1218 habitants de Vitry-le-François passés par les urnes avaient préféré le Rassemblement national à l'époque, aux européennes. La liste Bardella avait convaincu ainsi 39,56% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 16,63% et François-Xavier Bellamy à 7,86%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Vitry-le-François La démographie et le contexte socio-économique de Vitry-le-François contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 21,3%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (29,86%) souligne l'importance des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 18 046 euros/an peut être l'expression de la précarité économique de certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (22,8%) révèle la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (12,19%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Vitry-le-François mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 11,26% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Vitry-le-François : quel était le niveau d'abstention aux précédentes élections européennes ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17h. Au fil des dernières années, les 11 662 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 54,35% au niveau de Vitry-le-François (Marne). Le taux d'abstention était de 65,38% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Vitry-le-François : la participation en question Ce dimanche, lors des européennes à Vitry-le-François, qu'en sera-t-il de la participation ? Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 7 189 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 65,81% étaient allés voter. La participation était de 64,39% au premier tour, ce qui représentait 4 629 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. L'inflation et ses conséquences sur la vie des familles seraient capables de faire augmenter la participation à Vitry-le-François (51300).